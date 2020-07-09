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Москва снова стала лидером в рейтинге инвестиционного климата

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столица России второй год подряд возглавила рейтинг национального инвестиционного климата, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями. Полный список опубликован на сайте АСИ.

Второе место заняла Республика Татарстан, которая также удержалась на своих позициях. Третью строчку рейтинга заняла Тульская область (год назад она была на шестом месте).

Далее следует Санкт-Петербург, который в прошлом году занимал пятое место. На пятой строчке оказалась Московская область, которая годом ранее была седьмой.

В первую десятку вернулись Краснодарский край (шестое место против 13-го в 2019 году), Республика Башкортостан (девятое место против 16-го по сравнению с 2019 годом) и Ярославская область (десятое место против 18-го в прошлом году).

Во второй десятке рейтинга оказались пять новых регионов. В частности, с 14-го на 11-е место переместилась Новгородская область, с третьего на 12-е — Тюменская, с 13-го на девятое место — Ленинградская область.

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) занял 14-е место, а в прошлом году он занимал 17-ю строчку. Смоленская область поднялась на четыре позиции, переместившись с 20-го на 16-е место, Ульяновская область заняла 17-строчку, а в прошлом году она была 10-й. Нижегородская область поднялась с 57-го на 18-е место.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Результаты этого рейтинга 9 июля на заседании наблюдательного совета в режиме видеоконференции представила президенту России генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Путин поблагодарил за работу регионы, показавшие серьезную положительную динамику, а также указал на важность улучшения деловой среды. 

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«Ситуация непростая, но на этом пути нас ждет успех, если мы будем серьезно работать над улучшением деловой среды», — отметил президент.

Теги: Москва, Агентство стратегических инициатив, рейтинг инвестиционного климата
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