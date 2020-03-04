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Москва за год поднялась на 7 строчек в рейтинге элитного жилья

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва поднялась на 7 позиций в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье (PIRI 100) и заняла 16-е место. Согласно исследованию The Wealth Report 2020, рост цен Москве за год составил 4,7% следует сообщения международной консалтинговой компании Knight Frank, поступившего в РБК. 

Москва разделила 16-е место с Дели, где прирост цен также составил 4,7%. Поднявшись на 7 строк, по росту цен российская столица обогнала Париж (+4,3) и Лос-Анджелес (+1,3%). Санкт-Петербург остался на 61-й позиции с положительной динамикой в 1% (+0,7% в 2018 году).

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрея Соловьева, рост цен на элитную недвижимость в Москве обусловлен тем, что на рынке остаются только крупные компании. «На рынке отмечаются структурные изменения девелопмента — застройщики ищут новые площадки, компании укрупняются, а небольшие игроки уходят», — объяснил он.

Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков отметил, что в 100 городах, проанализированных при составлении рейтинга, был зафиксирован средний рост цен на 1,8%. В 2018 году это показатель составил 1,3%. 

Материал дополняется. 

Теги: Москве, рейтинг, элитное жилье
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