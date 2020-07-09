Муниципальный депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа

Юлия Галямина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина после допроса в Следственном комитете находится в статусе свидетеля по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь Галяминой.

«Допрос закончился, я осталась в статусе свидетеля», — рассказала РБК сама Галямина.

9 июля следователи провели обыски у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.

Как ранее сообщила Галямина в беседе с РБК, в момент обысков дома был только ее сын.