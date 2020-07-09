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Муниципальный депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа

Юлия Галямина
Юлия Галямина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина после допроса в Следственном комитете находится в статусе свидетеля по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь Галяминой.

«Допрос закончился, я осталась в статусе свидетеля», — рассказала РБК сама Галямина.

9 июля следователи провели обыски у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.

Как ранее сообщила Галямина в беседе с РБК, в момент обысков дома был только ее сын.

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Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова заявила РБК, что связывает следственные действия с заявкой на митинг, который планируется провести 15 июля в Москве. Заявку на его проведение в мэрию на прошлой неделе подали участники кампании «НЕТ!», выступающие против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.

По словам Бураковой, в заявке организаторами митинга также были указаны исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и участница кампании «НЕТ!» Марина Литвинович.

В беседе с РБК Пивоваров сообщил, что у него не проводились обыски. Пивоваров заявил, что с недавнего времени он снимает квартиру, поэтому его, видимо, не смогли найти.

Координатор «Открытой России» Дмитрий Заир-Бек сообщил РБК, что обысков в офисе организации нет.

Галямина стала муниципальным депутатом от Тимирязевского района Москвы по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2017 года.

Теги: Юлия Галямина, обыски, дело ЮКОСа, новости
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