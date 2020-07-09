Путин заявил о необходимости развития новых норм Конституции в регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе. Об этом он сообщил на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по видеоконференции, которую вел ТАСС.

«Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте», — сказал Путин. Он отметил, что все основные пункты государственной политики строятся вокруг человека, и все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей. По словам президента, эти принципы были отражены в обновленном тексте Основного закона.

Также глава государства подчеркнул, что многое из того, что заложено в обновленной Конституции, уже делается.«Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему», — пояснил Путин. Это зависит от эффективной работы всех субъектов России, добавил он.

Ранее Путин заявил, что в связи с обновлением Конституции надо привести законодательство в соответствие с новыми нормами. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в отметил, что изменения необходимо внести в более 100 федеральных и конституционных законов.