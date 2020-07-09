ЦИК ответила на жалобу КПРФ на «миллион призов» при голосовании в Москве

Ни в ЦИК, ни в Мосгоризбиркоме не считают, что розыгрыш призов за участие в голосовании по поправкам, нарушал закон и был способен повлиять на выбор граждан. Кроме того, само понятие подкупа отсутствовало в регламенте голосования

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Программа «Миллион призов», объявленная мэрией Москвы в качестве поощрения жителей города за участие в голосовании по поправкам в Конституцию, проводилась законно и не влияла на волю избирателей. Об этом говорится в ответе Центральной избирательной комиссии на запрос первого секретаря московского горкома КПРФ и депутата Госдумы Валерия Рашкина (есть у РБК). Подлинность документа подтвердила пресс-служба депутата.

«Программа «Миллион призов» не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой, а также участие в мероприятиях программы осуществляется на безвозмездной и добровольной основе», — говорится в ответе ЦИК.

В письме ЦИК за подписью запреда комиссии Николая Булаева говорится, что согласно Конституции, «никто не может запретить организаторам перечисленных мероприятий проводить их с соблюдением норм и в соответствии с требованиями законодательства». «Полагаем, что проведение подобных мероприятий не может повлиять на действительную волю участников голосования, а также на итоги и результаты голосования», — заключил Булаев.

Аналогичный ответ дали Рашкину и на обращение в Мосгоризбирком. В МГИК не согласились с тем, что розыгрыш призов можно счесть подкупом избирателей — на основании того, что само понятие «подкуп» не установлено нормативными актами, которые регламентируют проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Участие в розыгрыше не обусловлено тем выбором, который сделал гражданин пришедший на участок для голосования. Кроме того, от участия каждый мог отказаться. «Таким образом, проведение указанной в Вашем обращении акции не противоречит действующему законодательству, в том числе порядку проведения общероссийского голосования», — сообщили в МГИК. Ответ комиссии за подписью зампреда комиссии Дмитрия Реута также есть у РБК.