Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 13:03
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина Общество, 17:44 Пораженный молнией футболист «Знамени труда» сообщил о своем состоянии Спорт, 17:38 Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты Политика, 17:34 Работа для робота: сможет ли искусственный интеллект заменить человека Футурология, 17:30  Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах Общество, 17:29 В Китае отменили большинство международных турниров до конца года Спорт, 17:13 В Кремле отреагировали на запись «переговоров Путина и Порошенко» Политика, 17:12 Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября Общество, 16:58 Комиссии, блокировки, сроки. В чем биткоин выгоднее банков Крипто, 16:58 Лукашенко пообещал «навести порядок» со свободой слова в Белоруссии Политика, 16:54 Власти Сербии после протестов запретили собираться больше 10 человек Общество, 16:50 СМИ узнали об интересе «Бордо» к футболисту «Зенита» Спорт, 16:49 10 правил работы подрядчика на стройке в отдаленном регионе Pro, 16:31 Академический обман: что заставляет студентов списывать Экономика образования, 16:30 
Политика ,  
0 

Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время обсудить с правительством выполнение национальных проектов. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал Путин, отвечая на предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова относительно возможности увеличения финансирования национального проекта по поддержке предпринимателей.

По словам Осипова, субъекты уже научились выстраивать технологические цепочки, ускоряющие рост приоритетных для них отраслей экономики. Однако потенциал роста упирается в объем средств, которые власти могут предоставить предпринимателям на льготных условиях.

Кремль допустил корректировку нацпроектов из-за пандемии
Политика
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Как отметил глава Забайкальского края, в 2019 году по линии Минэкономразвития было выделено около 500 млн руб., что способствовало созданию рабочих мест и наращиванию экономики. По его словам, в текущем году в рамках нацпроекта на поддержку предпринимательства предусмотрено выделение 56 млн руб.

В начале июня из-за ситуации с пандемией коронавируса Путин поручил правительству страны подготовить предложения по уточнению национальных проектов.

Председатель правительства Михаил Мишустин заверил Путина, что кабинет министров внесет на Совет по стратегическому развитию и нацпроектам предложения в ближайшие полтора месяца. В случае одобрения их президентом правительство начнет следующий бюджетный цикл с обновленными показателями.

Теги: Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, нацпроекты
Материалы по теме
Путин описал цель нацпроектов фразой «мне нужно не «ура»
Политика
Путин назвал отличия нацпроектов от госпрограмм Медведева
Политика
Путин раскритиковал реализацию нацпроектов в 2019 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter