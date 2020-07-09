Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время обсудить с правительством выполнение национальных проектов. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал Путин, отвечая на предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова относительно возможности увеличения финансирования национального проекта по поддержке предпринимателей.

По словам Осипова, субъекты уже научились выстраивать технологические цепочки, ускоряющие рост приоритетных для них отраслей экономики. Однако потенциал роста упирается в объем средств, которые власти могут предоставить предпринимателям на льготных условиях.

Как отметил глава Забайкальского края, в 2019 году по линии Минэкономразвития было выделено около 500 млн руб., что способствовало созданию рабочих мест и наращиванию экономики. По его словам, в текущем году в рамках нацпроекта на поддержку предпринимательства предусмотрено выделение 56 млн руб.