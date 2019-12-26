Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

У Сбербанка появилась собственная программа лояльности для путешественников. Собранные мили клиенты смогут тратить на оплату отелей или авиабилетов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.

Клиенты банка смогут копить «сбермили» (1 миля равна 1 руб.), с помощью которых можно будет оплачивать покупки (отели или авиабилеты) на туристическом портале Сбербанка «Спасибо. Путешествия». Минимальная ставка кешбэка милями будет составлять 1%.

Размер начислений «сбермиль» при оплате картой «Сбербанк Travel» будет зависеть от карты и накоплений и варьироваться от 1 до 3% (максимальный показатель) за любые покупки плюс 2–10% при покупках с карты на сайте «Спасибо. Путешествия». Так, например, если за месяц клиент потратил больше 200 тыс. руб., сумма начисления миль за последующие покупки по карте будет составлять 1% до конца месяца.

При этом при расчете миль не будут учитываться переводы для оплаты телекоммуникационных услуг, ЖКХ, налогов, покупки ценных бумаг и валюты, игры в казино, денежные переводы, покупки в табачных магазинах и т.д.

До этого Сбербанк запустил карту совместно с «Аэрофлотом». За каждую покупку по карте клиентам начисляют мили в рамках бонусной программы авиакомпании.