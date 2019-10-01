Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении на платформе Android. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Отправить деньги в рублях, долларах или евро можно будет на карты любой страны, кроме США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии и Японии. Сумма одного перевода не должна превышать 150 тыс. руб. или ее эквивалент в валюте карты списания, комиссия за услугу составит 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.

Для перевода клиенту необходимо будет зайти в «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж», ввести номер карты получателя, сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит несколько минут. В некоторых случаях перевод может идти дольше, но не более трех рабочих дней.

В настоящее время услугу банка доступна только в мобильном приложении на базе Android, на устройствах с IOS она появится позднее, уточнили в пресс-службе банка.