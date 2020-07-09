Дело губернатора Фургала , 09 июл, 14:25
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Хабаровского губернатора Фургала привезли в здание СК в Москве
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, привезли в Следственный комитет в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Фургала доставили в здание ведомства в Техническом переулке. По данным собеседника ТАСС, губернатора привезли на допрос, в рамках которого ему собираются предъявить обвинение.
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