Хабаровского губернатора Фургала привезли в здание СК в Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, привезли в Следственный комитет в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фургала доставили в здание ведомства в Техническом переулке. По данным собеседника ТАСС, губернатора привезли на допрос, в рамках которого ему собираются предъявить обвинение.

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