Появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковной Рузе
В Сети появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковном городе Рузе, в результате которого водой унесло несколько домов. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
На ролике видны вырванные с корнем деревья, части поврежденных строительных материалов, а также разрушенный асфальт.
О затоплении в Рузе в МЧС России по Московской области сообщили вечером 8 июля. В сообщении говорилось, что из-за разрушения технической насыпи на реке Гордянка подтопило 29 частных домов, из них три постройки смыло водой.
По данным пресс-служба администрации Рузского городского округа, из-за затопления в городе эвакуировали 52 человека. Никто из жителей не пострадал.