Появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковной Рузе

Фото: МЧС России

В Сети появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковном городе Рузе, в результате которого водой унесло несколько домов. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На ролике видны вырванные с корнем деревья, части поврежденных строительных материалов, а также разрушенный асфальт.

О затоплении в Рузе в МЧС России по Московской области сообщили вечером 8 июля. В сообщении говорилось, что из-за разрушения технической насыпи на реке Гордянка подтопило 29 частных домов, из них три постройки смыло водой.

По данным пресс-служба администрации Рузского городского округа, из-за затопления в городе эвакуировали 52 человека. Никто из жителей не пострадал.