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Общество ,  
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Появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковной Рузе

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Сети появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковном городе Рузе, в результате которого водой унесло несколько домов. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На ролике видны вырванные с корнем деревья, части поврежденных строительных материалов, а также разрушенный асфальт.

О затоплении в Рузе в МЧС России по Московской области сообщили вечером 8 июля. В сообщении говорилось, что из-за разрушения технической насыпи на реке Гордянка подтопило 29 частных домов, из них три постройки смыло водой.

По данным пресс-служба администрации Рузского городского округа, из-за затопления в городе эвакуировали 52 человека. Никто из жителей не пострадал.

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
Общество
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Глава Московской области Андрей Воробьев пообещал, что всем жителям Рузского городского округа, жилье которых получило повреждения из-за подтопления, окажут «максимальную помощь». Он указал, что сейчас опасности для жизни людей в Рузе нет.

Теги: Подмосковье, затопление
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Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
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В подмосковной Рузе река смыла несколько домов
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