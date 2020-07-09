В Москве от коронавируса вылечились еще 1173 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1173 заболевших. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162086», — сказала она.

По последним данным, с начала эпидемии в городе коронавирусом заразились 226 795 человек. Умерли 4059 заболевших.

В Московской области, по информации местного минздрава, выявили 59 716 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них вылечились 39 550 пациентов, 970 умерли.