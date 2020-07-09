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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1173 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1173 заболевших. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162086», — сказала она.

В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По последним данным, с начала эпидемии в городе коронавирусом заразились 226 795 человек. Умерли 4059 заболевших.

В Московской области, по информации местного минздрава, выявили 59 716 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них вылечились 39 550 пациентов, 970 умерли.

Москвы и Подмосковье остаются лидерами среди российских регионов по числу зараженных.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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