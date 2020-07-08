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В Москве коронавирус диагностировали еще у 621 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выявили 621 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 226 795 человек. За это время вылечились 160 913 заболевших (1195 за сутки), скончались — 4 027 (28 за сутки).

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Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

В Московской области за минувшие сутки зафиксировали 194 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб региона, с начала эпидемии в Подмосковье коронавирус выявили у 59 716 человек. Скончались 970 заболевших. Выздоровели и выписались 39 550 человек.

Москва и Подмосковье являются лидерами среди российских регионов по количеству выявленных случаев заражения. По данным на 8 июля, в стране коронавирус диагностировали у 700 792 человек. За время эпидемии умерли 10 668 пациентов с коронавирусом, 472 511 вылечились.

Теги: Москва, Москвоская область, коронавирус
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