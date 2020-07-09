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Пандемия коронавируса ,  
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В Красноярском крае еще на месяц продлили ограничения из-за COVID-19

В Красноярском крае продлили до 9 августа ограничения для предприятий и организаций, введенные из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«До 9 августа в крае приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, в то же время продлена работа дежурных групп детских садов», — уточняется в сообщении. До этого срока в Красноярском крае также останутся закрыты торговые центра, сауны и бани.

В Красноярском крае на месяц продлили действие ограничительных мер
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В то же время с 10 июля в регионе откроются летние веранды ресторанов и баров. Жители края не обязаны соблюдать самоизоляцию, но должны сохранять в общественных местах социальную дистанцию и носить средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, включая такси, на остановках и в помещении открытых предприятий, предупреждают власти региона.

По последним данным местного оперативного штаба, в регионе выявили 9978 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 5732 человека выздоровели, 181 больной погиб. Красноярский край занимает восьмое место среди субъектов России, где выявили больше всего заболевших.

Ранее власти края продлили ограничительные меры до 12 июля. В мае в регион отправили военных для создания полевого госпиталя и помощи в борьбе с новой вспышкой вируса среди жителей Северо-Енисейского района Красноярского края.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Красноярский край
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