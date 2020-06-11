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В Красноярском крае на месяц продлили действие ограничительных мер

Власти Красноярского края продлили ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, на месяц — до 12 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение о продлении режима самоизоляции и других мер по сдерживанию заболевания принял оперативный штаб по результатам докладов краевых Минздрава и Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы правительства, в ближайшее время будет опубликован соответствующий указ губернатора.

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Общество
Фото: Global Look Press

По данным правительства Красноярского края, на 10 июня в регионе зарегистрирован 5791 случай заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 174.

1970 человек вылечились, 53 пациента умерли от вызванных COVID-19 осложнений.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Красноярский край входит в восьмерку регионов с самым большим числом заболевших. За Уралом край лидирует по этому показателю. В мае для борьбы с COVID-19 в Красноярский край перебросили военных специалистов, которые развернули полевой госпиталь.

Теги: коронавирус, Красноярский край, карантин, новости
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