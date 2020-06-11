В Красноярском крае на месяц продлили действие ограничительных мер

Власти Красноярского края продлили ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, на месяц — до 12 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение о продлении режима самоизоляции и других мер по сдерживанию заболевания принял оперативный штаб по результатам докладов краевых Минздрава и Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы правительства, в ближайшее время будет опубликован соответствующий указ губернатора.

По данным правительства Красноярского края, на 10 июня в регионе зарегистрирован 5791 случай заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 174.