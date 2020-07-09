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В Общественной палате предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В пассажирских поездах необходимо полностью запретить продажу алкогольных напитков — с такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Как сообщает RT, Хамзаев направил письмо с предложениями министру транспорта Евгению Дитриху.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — написано в тексте обращения.

Сейчас продажа и употребление спиртных напитков на железнодорожном транспорте запрещены, исключение сделано для вагонов-ресторанов, где можно продавать алкогольные напитки крепостью до 16,5%. Хамзаев в своем письме написал, что посетители вагонов-ресторанов иногда устраивают пьяные дебоши и драки.

СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Хамзаев также предложил для усиления мер воздействия на «непослушных» пассажиров лишать права покупать билеты и пользоваться железной дорогой пассажиров, которых дважды в течение года уличали в употреблении алкоголя в поездах.

Ранее Минпромторг предложил смягчить условия продажи алкоголя, в частности пива, для поддержки торговли и общепита в условиях пандемии коронавируса. По предложению ведомства эти меры были включены в доклад ФАС о состоянии конкуренции в России.

В нем отмечалось, что общепит в числе первых попал в перечень отраслей, которые государство признало наиболее пострадавшими из-за коронавируса. Позднее в перечень наиболее пострадавших вошла и торговля. Этим сегментам, как следует из доклада ФАС, может помочь ряд мер, в том числе и в области реализации алкогольной продукции. В ФАС посчитали целесообразным разрешить вновь продавать пиво на АЗС. Кроме того, магазинам, ресторанам и кафе антимонопольная служба предлагает разрешить продавать алкоголь через интернет. Лицензии на розничную продажу алкоголя чиновники предлагают сделать бессрочными (сейчас лицензия выдается на срок до пяти лет с возможностью продления). Еще одно предложение — снять запрет продавать спиртное в заповедниках, национальных парках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

Кроме того, Минпромторг готовит законопроект о разрешении продавать алкоголь на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям. Документа готовится по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой и предусматривает, что регионы будут самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которых не препятствует продаже алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих территориях. Эти решения они будут принимать с учетом региональных особенностей, таких как, например, уровень развития торговли и общественного питания, обеспеченность населения площадью торговых объектов.

Теги: алкоголь, железные дороги, Общественная палата
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