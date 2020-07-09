В Общественной палате предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах

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В пассажирских поездах необходимо полностью запретить продажу алкогольных напитков — с такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Как сообщает RT, Хамзаев направил письмо с предложениями министру транспорта Евгению Дитриху.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — написано в тексте обращения.

Сейчас продажа и употребление спиртных напитков на железнодорожном транспорте запрещены, исключение сделано для вагонов-ресторанов, где можно продавать алкогольные напитки крепостью до 16,5%. Хамзаев в своем письме написал, что посетители вагонов-ресторанов иногда устраивают пьяные дебоши и драки.

Хамзаев также предложил для усиления мер воздействия на «непослушных» пассажиров лишать права покупать билеты и пользоваться железной дорогой пассажиров, которых дважды в течение года уличали в употреблении алкоголя в поездах.