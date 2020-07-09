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Россия затопила космический корабль с МКС

Части грузового корабля «Прогресс МС-13» затоплены в Тихом океане. 9 июля он завершил свою миссию на Международной космической станции (МКС), куда прибыл в конце 2019 года, сообщается на сайте «Роскосмоса».

В 21:22 мск 8 июля корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС. В 00:31 мск 9 июля космический грузовик начал торможение.

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В 01:05 мск «Прогресс МС-13» сошел с орбиты и разрушился в атмосфере Земли. Несгораемые части транспортного корабля упали в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1,8 тыс. км юго-восточнее новозеландского города Веллингтон.

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» прибыл на МКС в начале декабря прошлого года. Он доставил на орбитальную станцию около двух с половиной тонн грузов. После разгрузки корабль был заполнен мусором.

Теги: МКС, грузовой корабль «Прогресс»
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