Россия затопила космический корабль с МКС

Части грузового корабля «Прогресс МС-13» затоплены в Тихом океане. 9 июля он завершил свою миссию на Международной космической станции (МКС), куда прибыл в конце 2019 года, сообщается на сайте «Роскосмоса».

В 21:22 мск 8 июля корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС. В 00:31 мск 9 июля космический грузовик начал торможение.

В 01:05 мск «Прогресс МС-13» сошел с орбиты и разрушился в атмосфере Земли. Несгораемые части транспортного корабля упали в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1,8 тыс. км юго-восточнее новозеландского города Веллингтон.