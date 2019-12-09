Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП).

Стыковка выполнялась в автоматическом режиме, она завершилась в 13.35 мск. Процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российских членов экипажа МКС.

«Прогресс МС-13» доставил на МКС около двух с половиной тонн различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александр Агуреев рассказал «РИА Новости», что «Прогрессе МС-13» привезет космонавтам также продукты для праздничного стола к Новому году. По его словам, там есть оливки, маслины, финики, фисташки, кремовый мед, сушеная клюква, шоколад, конфеты и другое.

Первоначально запуск «Прогресса МС-13» с Байконура должен был состояться 1 декабря, однако его перенесли из-за неназванных «замечаний» к космическому кораблю. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-13» была запущена с Байконура 6 декабря.