Самолет выехал за пределы полосы на Курилах

Самолет авиакомпании «Аврора» выкатился за пределы взлетной полосы после посадки на Курилах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя мэрии Южно-Курильского района.

Инцидент произошел в аэропорту Менделеево на острове Кунашир. Воздушное судно съехало с полосы, когда разворачивалось. Людей эвакуировали. Никто не пострадал. Сколько человек было на борту и что стало причиной происшествия, неизвестно.

8 июня самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Лайнер совершал рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский. На борту находились 28 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия пострадавших нет. Следователи начали проверку по факту аварийной посадки.