Boeing-747 запросил нештатную посадку в Симферополе из-за сигнала датчика
В аэропорту Симферополя сел самолет из Екатеринбурга авиакомпании «Россия», сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что Boeing 747 совершил экстренную посадку.
Как рассказали в авиакомпании, при выполнении рейса из Екатеринбурга в Симферополь сработал один из датчиков, не влияющий на безопасность полета.
«В то же время согласно регламенту работы аэропорта он объявил о нештатной посадке самолета с привлечением специальных служб аэропорта. Самолет сел в штатном режиме», — пояснили в «России».
По данным ТАСС, у самолета погасло табло. На борту лайнера был 181 пассажир.
РБК обратился за комментарием к пресс-службе аэропорта Симферополь.