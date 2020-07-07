Boeing-747 запросил нештатную посадку в Симферополе из-за сигнала датчика

Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского (Фото: new.sipaero.ru)

В аэропорту Симферополя сел самолет из Екатеринбурга авиакомпании «Россия», сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что Boeing 747 совершил экстренную посадку.

Как рассказали в авиакомпании, при выполнении рейса из Екатеринбурга в Симферополь сработал один из датчиков, не влияющий на безопасность полета.

«В то же время согласно регламенту работы аэропорта он объявил о нештатной посадке самолета с привлечением специальных служб аэропорта. Самолет сел в штатном режиме», — пояснили в «России».

По данным ТАСС, у самолета погасло табло. На борту лайнера был 181 пассажир.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе аэропорта Симферополь.