Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчаткий, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сахалинского аэропорта.

Речь идет о пассажирском самолете авиакомпании «Аврора». Лайнер забросил аварийную посадку. Она прошла благополучно.

Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта Южно-Сахалинска. В пресс-службе отметили, что компания намерена предоставить пассажирам другое воздушное судно, которое должно было вечером вылететь из Южно-Сахалинска в Хабаровск.

Причину аварийной посадки в пресс-службе не назвали.

Вылет в Петропавловск-Камчатский запланирован, предварительно, после 12:00 (04:00 мск). Пассажирам, которые вечером должны вылететь в Хабаровск, будет предоставлен другой самолет.

22 июня из-за проблем со срабатыванием датчика невыпуска шасси в аэропорту Красноярска совершил штатную посадку самолет авиакомпании Nordstar. Никто из пассажиров рейса не пострадал.