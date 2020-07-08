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Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчаткий, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сахалинского аэропорта.

Речь идет о пассажирском самолете авиакомпании «Аврора». Лайнер забросил аварийную посадку. Она прошла благополучно.

Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта Южно-Сахалинска. В пресс-службе отметили, что компания намерена предоставить пассажирам другое воздушное судно, которое должно было вечером вылететь из Южно-Сахалинска в Хабаровск.

Причину аварийной посадки в пресс-службе не назвали.
Вылет в Петропавловск-Камчатский запланирован, предварительно, после 12:00 (04:00 мск). Пассажирам, которые вечером должны вылететь в Хабаровск, будет предоставлен другой самолет.

22 июня из-за проблем со срабатыванием датчика невыпуска шасси в аэропорту Красноярска совершил штатную посадку самолет авиакомпании Nordstar. Никто из пассажиров рейса не пострадал. 

Теги: Владивосток, Камчатка, Сахалин, пассажирский самолет, аварийная посадка
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