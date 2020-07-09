СК опубликовал фото задержания хабаровского губернатора
Следственный комитет России на своем сайте опубликовал фото задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Его подозревают в организации убийств.
Следственный комитет сообщил о задержании губернатора в ночь с 8 на 9 июня. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Фургал задержан в рамках дела об организованной преступной группе, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Помимо Фургала по делу проходят четверо участников ОПГ, им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.