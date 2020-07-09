Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» РБК Pro Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников РБК Pro «Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего РБК Pro Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Общество, 04:00 Совбез ООН не поддержал проект российской резолюции по Сирии Политика, 03:26 СК опубликовал фото задержания хабаровского губернатора Общество, 03:25 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 03:06 Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва Общество, 02:28 Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств Политика, 01:59 В Казани загорелся склад "Казаньнефтепродукта" на площади 1,2 тыс. кв. м. Общество, 01:48 Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами Политика, 01:17 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 01:03 В подмосковной Рузе река смыла несколько домов Общество, 00:43 США оштрафовали Amazon за поставки в Крым Политика, 00:41 Федун назвал Газизова новым гендиректором «Спартака» Спорт, 00:27 СМИ назвали дату запуска музыкального сервиса Spotify в России Технологии и медиа, 00:16 Святая София ждет вердикта Эрдогана Политика, 00:00
Общество ,  
0 

СК опубликовал фото задержания хабаровского губернатора

Следственный комитет России на своем сайте опубликовал фото задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Его подозревают в организации убийств.

Следственный комитет сообщил о задержании губернатора в ночь с 8 на 9 июня. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Фургал задержан в рамках дела об организованной преступной группе, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Помимо Фургала по делу проходят четверо участников ОПГ, им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года.

Теги: Сергей Фургал, задержание
Материалы по теме
В Москве задержали адвоката из ОПГ по делу на 250 млн руб.
Общество
Осужденный за убийство Старовойтовой попросил освободить его досрочно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter