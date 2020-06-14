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В Красноярском крае пострадали два человека при взрыве баллона в гаражах

Газовый баллон взорвался в гаражном массиве, расположенном в Кировском районе Красноярского края. В результате пострадали два человека, сообщает местное издание ngs24.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Спасатели получили информацию о взрыве на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» 14 июня в 6:23 (2:23 мск).

Взрыв повредил несущие конструкции двух гаражных боксов, последующего возгорания не произошло. Один из пострадавших — 14-летний подросток. На место происшествия прибыли11 спасателей и четыре единицы техники.

4 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа. В результате пострадала женщина. По данным следователей, причиной инцидента стала неисправность газовой плиты. 

Теги: Красноярский край, взрыв баллона, гаражи
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