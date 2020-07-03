Власти Красногорска сообщили о подтоплениях в нескольких районах города

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Все экстренные службы Красногорска переведены в режим повышенной готовности из-за сильных ливневых дождей, в некоторых районах округа зафиксированы подтопления, сообщили РБК в пресс-службе администрации Красногорска со ссылкой на главу округа.

В Красногорске круглосуточно дежурят восемь аварийных бригад «Водоканала» и дорожных служб, уточнили в пресс-службе. В Красногорске уже были ликвидированы 50 локальных подтоплений, однако к полноценному устранению последствий службы смогут перейти после окончания дождей.

«Параллельно мониторим участки, по которым месяц назад были серьезные проблемы. На данный момент из наших СНТ, находящихся в прибрежных зонах малых рек Нахабинка и Сходня, тревожных сигналов не поступало», — отметили в администрации Красногорска. Там уточнили, что в течение двух часов выпало 14 мм осадков, и призвали жителей по возможности оставаться дома, так как дождь ожидается и ночью.

Ранее в пятницу сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Красногорск Online», «Красногорск 24» и «Типичный Красногорск» опубликовали видео с кадрами подтоплений, которые им присылали пользователи. По их сообщениям, пострадали несколько улиц, в том числе Комсомольская и Лесная, а также район Павшинская Пойма.