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Власти Красногорска сообщили о подтоплениях в нескольких районах города

Фото: olga_losovskaya / Instagram
Фото: olga_losovskaya / Instagram

Все экстренные службы Красногорска переведены в режим повышенной готовности из-за сильных ливневых дождей, в некоторых районах округа зафиксированы подтопления, сообщили РБК в пресс-службе администрации Красногорска со ссылкой на главу округа.

В Красногорске круглосуточно дежурят восемь аварийных бригад «Водоканала» и дорожных служб, уточнили в пресс-службе. В Красногорске уже были ликвидированы 50 локальных подтоплений, однако к полноценному устранению последствий службы смогут перейти после окончания дождей.

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Параллельно мониторим участки, по которым месяц назад были серьезные проблемы. На данный момент из наших СНТ, находящихся в прибрежных зонах малых рек Нахабинка и Сходня, тревожных сигналов не поступало», — отметили в администрации Красногорска. Там уточнили, что в течение двух часов выпало 14 мм осадков, и призвали жителей по возможности оставаться дома, так как дождь ожидается и ночью.

Ранее в пятницу сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Красногорск Online», «Красногорск 24» и «Типичный Красногорск» опубликовали видео с кадрами подтоплений, которые им присылали пользователи. По их сообщениям, пострадали несколько улиц, в том числе Комсомольская и Лесная, а также район Павшинская Пойма.

Видео: moskvina_tanya / krasnogorskonline / VK
Видео: moskvina_tanya / krasnogorskonline / VK
Видео

На видео, присланных пользователями, видно, что подтоплены оказались не только автомобильные дороги, но и дворы. В некоторых местах уровень воды доходил до капотов машин, а автовладельцы вынуждены были толкать машины, чтобы проехать сложные участки.

Как сообщал Гидрометцентр 3 июля, в ближайшие семь дней в Москве и области будет держаться неустойчивая погода. В пятницу синоптики прогнозировали местами кратковременный дождь и грозу, порывы ветра могли усиливаться до 15 м/с.

В субботу, по данным Гидрометцентра, также возможна гроза в отдельных районах, в воскресенье ожидается небольшой дождь, а к понедельнику осадки прекратятся. Дожди могут возобновиться во вторник, сообщают синоптики.

Теги: Красногорск, дожди, ливневые дожди, новости
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