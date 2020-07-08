Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными

Борис Грызлов (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)

Киев отказался от договоренностей по обмену пленными в ходе переговоров контактной группы. Об этом заявил полномочный представитель России Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов, добавив, что киевская делегация «хочет еще две категории». Отказ украинской стороны может «существенно затормозить» процесс обмена, считает российский полпред.

Нежелание Киева вести диалог с Донбассом не способствует эффективной работе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Грызлов призвал к дополнительным шагам для поддержки диалога между конфликтующими сторонами. В частности, по его мнению, работа контактной группы должна быть более открытой.

В конце мая Грызлов сообщил, что Киев сорвал работу контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Тогда он заметил, что Киев «все дальше отходит» от выполнения минских договоренностей, намеренно затягивая переговоры, чтобы сохранить санкции против России. В частности, украинская сторона не стала принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.

В апреле в Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). ДНР передала Киеву девять человек, а забрала десять. Позже должен был состояться обмен между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР).