Немецкий эксперт оценил риски долгосрочных последствий COVID-19

Cпециалисты уже приступили к исследованиям пациентов с COVID-19, чтобы проверить состояние их легких и других органов, констатировал Курц. «Нам нужно понять, каким образом COVID-19 влияет на организм — не только на легкие, но и на другие органы», — отметил он. Если коронавирус вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства, снижающие опасность симптомов. «Я, безусловно, обеспокоен этим [непроходящими симптомами], и нам нужно подробнее изучить этот вопрос. Нам предстоит многое выяснить, и хочется надеяться, что вирус не вызывает серьезных хронических изменений в организме человека», — резюмировал эпидемиолог.

Ранее о непроходящих симптомах коронавируса сообщали, в частности, британские врачи. Каждый третий пациент, вылечившийся от COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, отмечали специалисты Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании. По данным исследования NHS, у 30% переболевших инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. У половины вылечившихся от COVID-19 могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, а у каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца, уточняют специалисты.

Невозможность полной победы над вирусом

По мнению Тобиаса Курта, миру едва ли удастся избавиться от нового коронавируса в ближайшие годы. «Вирус уже здесь, и я не думаю, что мы в состоянии ставить перед собой задачу его полного уничтожения, это просто невозможно. Кроме того, не все страны, столкнувшиеся с эпидемией коронавируса, могут позволить себе меры по его сдерживанию, например, путем карантинных мер и тестирования», — пояснил он. Таким образом, лучшее, на что можно надеяться в нынешних условиях, — сдерживание вируса и предотвращение появления масштабных очагов инфекции, сказал профессор. Ранее научный советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер в интервью РБК утверждал, что уничтожить все очаги вируса на своей территории способна практически любая страна. «Если возникнут проблемы с разработкой вакцины или антивирусных препаратов, многие государства могут всерьез задуматься о реализации стратегии полного уничтожения очагов болезни. Если вы поместите людей на жесткий карантин в течение четырех-шести недель, вы можете уничтожить вирус, как это удалось сделать Новой Зеландии», — говорил он.

С появлением вакцины сдерживать распространение вируса станет легче, однако риск возникновения очагов все равно сохранится, утверждает Курт. Как напомнил эксперт, во многих странах уже стартовали первые тесты вакцины, однако она вряд ли будет готова для использования до конца года. «Если к концу лета производители вакцины смогут проверить ее эффективность, то [...] после этого предстоит наладить ее производство [...], что потребует времени. Учитывая все сложности, я был бы очень удивлен, если вакцина окажется доступной для широкого применения к концу года; даже появление вакцины к началу следующего года было бы большой удачей», — отметил Курт. Специалист добавил, что в первую очередь вакцинировать следует людей, работающих с больными, а также тех, кто подвержен серьезным симптомам из-за вируса.