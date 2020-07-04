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Немецкий эксперт оценил риски долгосрочных последствий COVID-19

Наличие симптомов у вылечившихся от коронавируса пациентов вызывает беспокойство, сказал РБК немецкий профессор эпидемиологии Тобиас Курт. По его словам, от долгосрочных симптомов вируса не застрахованы даже здоровые молодые люди
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Долгосрочные последствия коронавируса

У части переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления, констатировал в интервью РБК профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт. По его словам, в числе пациентов с непроходящими последствиями болезни есть и молодые люди, ранее не испытывавшие проблем со здоровьем.

«Мы должны подробнее изучить этот вирус. Основываясь на имеющейся информации, некоторые пациенты могут демонстрировать симптомы на протяжении некоторого времени [после выздоровления]. Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — сказал специалист.

Как отметил эксперт, COVID-19 — это «непростой вирус» и сравнивать его с обычной простудой было бы неверно. «Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом [из-за слабости и нарушения дыхания] даже спустя несколько месяцев после болезни», — пояснил он.

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Cпециалисты уже приступили к исследованиям пациентов с COVID-19, чтобы проверить состояние их легких и других органов, констатировал Курц. «Нам нужно понять, каким образом COVID-19 влияет на организм — не только на легкие, но и на другие органы», — отметил он. Если коронавирус вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства, снижающие опасность симптомов. «Я, безусловно, обеспокоен этим [непроходящими симптомами], и нам нужно подробнее изучить этот вопрос. Нам предстоит многое выяснить, и хочется надеяться, что вирус не вызывает серьезных хронических изменений в организме человека», — резюмировал эпидемиолог.

Ранее о непроходящих симптомах коронавируса сообщали, в частности, британские врачи. Каждый третий пациент, вылечившийся от COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, отмечали специалисты Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании. По данным исследования NHS, у 30% переболевших инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. У половины вылечившихся от COVID-19 могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, а у каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца, уточняют специалисты.

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Невозможность полной победы над вирусом

По мнению Тобиаса Курта, миру едва ли удастся избавиться от нового коронавируса в ближайшие годы. «Вирус уже здесь, и я не думаю, что мы в состоянии ставить перед собой задачу его полного уничтожения, это просто невозможно. Кроме того, не все страны, столкнувшиеся с эпидемией коронавируса, могут позволить себе меры по его сдерживанию, например, путем карантинных мер и тестирования», — пояснил он. Таким образом, лучшее, на что можно надеяться в нынешних условиях, — сдерживание вируса и предотвращение появления масштабных очагов инфекции, сказал профессор. Ранее научный советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер в интервью РБК утверждал, что уничтожить все очаги вируса на своей территории способна практически любая страна. «Если возникнут проблемы с разработкой вакцины или антивирусных препаратов, многие государства могут всерьез задуматься о реализации стратегии полного уничтожения очагов болезни. Если вы поместите людей на жесткий карантин в течение четырех-шести недель, вы можете уничтожить вирус, как это удалось сделать Новой Зеландии», — говорил он.

С появлением вакцины сдерживать распространение вируса станет легче, однако риск возникновения очагов все равно сохранится, утверждает Курт. Как напомнил эксперт, во многих странах уже стартовали первые тесты вакцины, однако она вряд ли будет готова для использования до конца года. «Если к концу лета производители вакцины смогут проверить ее эффективность, то [...] после этого предстоит наладить ее производство [...], что потребует времени. Учитывая все сложности, я был бы очень удивлен, если вакцина окажется доступной для широкого применения к концу года; даже появление вакцины к началу следующего года было бы большой удачей», — отметил Курт. Специалист добавил, что в первую очередь вакцинировать следует людей, работающих с больными, а также тех, кто подвержен серьезным симптомам из-за вируса.

Ранее российские специалисты заявляли, что производство вакцины от COVID-19 в стране может начаться уже в этом году. «Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови», — утверждал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург. По его словам, разработанная тест-система позволяет выявлять в крови человека антитела, нейтрализующие коронавирус, а также проводить качественное тестирование плазмы крови людей, переболевших вирусом. 18 июня медики госпиталя ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам. Вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдается, жалоб на состояние здоровья не было.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Германия, COVID-19, Европа, пандемия
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