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Суд отпустил по УДО фигуранта дела о покушении на депутата Госдумы

Олег Маковоз
Олег Маковоз (Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ)

Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Олега Маковоза, который был фигурантом уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Башира Кодзоева в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда.

Постановление об освобождении по УДО суд вынес 6 июля. «При вынесении решения суд учел данные о личности осужденного, в том числе положительную характеристику, благодарственные письма и поощрения с места отбывания наказания», — говорится в сообщении.

Администрация исправительного учреждения, где отбывал наказание Маковоз, а также прокурор не возражали против освобождения осужденного.

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Санкт-Петербургский городской суд 18 июня 2009 года приговорил Маковоза к 23 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по п.п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Следствие установило, что Маковоз был причастен к серии убийств, в том числе к покушению на убийство депутата от фракции «Единство» Башира Кодзоева в 2001 году. В Кодзоева и его охранника Юрия Сазонова стреляли в центре Москвы. Сазонов погиб, депутат получил тяжелые ранения, но выжил.

Теги: Ленинградская область, покушение на убийство, депутат
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