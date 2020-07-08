Суд отпустил по УДО фигуранта дела о покушении на депутата Госдумы

Олег Маковоз (Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ)

Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Олега Маковоза, который был фигурантом уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Башира Кодзоева в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда.

Постановление об освобождении по УДО суд вынес 6 июля. «При вынесении решения суд учел данные о личности осужденного, в том числе положительную характеристику, благодарственные письма и поощрения с места отбывания наказания», — говорится в сообщении.

Администрация исправительного учреждения, где отбывал наказание Маковоз, а также прокурор не возражали против освобождения осужденного.

Санкт-Петербургский городской суд 18 июня 2009 года приговорил Маковоза к 23 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по п.п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).