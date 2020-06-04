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Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Руководителя отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризвана Гайрбекова арестовали на два месяца по подозрению в получении двух крупных взяток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.

Помимо этого были арестованы еще два фигуранта дела — замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш и гендиректор ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов.

«Василия Клепалова и Ризвана Гайрбекова арестовали на два месяца, у Сергея Гармаша домашний арест на тот же срок», — уточнил представитель суда.

Чиновник Минпромторга и трое посредников стали фигурантами дела о взятках
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее РБК сообщил о задержании Гайрбекова по обвинению в получении взятки. По данным ТАСС и «Интерфакса», ему вменяется две взятки общей суммой 4,5 млн руб. Источник «Интерфакса» говорил, что Клепалов через посредников, включая Гармаша, передал Гайрбекову 2 млн руб.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова уточнила «РИА Новости», что дело против Гайрбекова и еще трех посредников возбудили по ч. 6 ст. 290 УК, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 (получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве).

Теги: суд, арест, Минпромторг, взятки, чиновник, новости РБК
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