Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Руководителя отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризвана Гайрбекова арестовали на два месяца по подозрению в получении двух крупных взяток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.

Помимо этого были арестованы еще два фигуранта дела — замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш и гендиректор ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов.

«Василия Клепалова и Ризвана Гайрбекова арестовали на два месяца, у Сергея Гармаша домашний арест на тот же срок», — уточнил представитель суда.

Ранее РБК сообщил о задержании Гайрбекова по обвинению в получении взятки. По данным ТАСС и «Интерфакса», ему вменяется две взятки общей суммой 4,5 млн руб. Источник «Интерфакса» говорил, что Клепалов через посредников, включая Гармаша, передал Гайрбекову 2 млн руб.