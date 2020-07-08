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Юристы назвали возможные проблемы статьи о нарушении целостности России

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Введение ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности, содержащееся в пакете законопроектов о реализации поправок к Конституции, может стать проблемой для журналистов, политологов, блогеров и простых пользователей Сети. Такое мнение высказал РБК управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин.

По его словам, введение ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности может быть неверно истолковано правоохранительными органами или судом.

«Практика применения законодательства о противодействии экстремизму показывает, что правоохранители не умеют или не хотят проводить различие между призывами к запрещенным действиям и допустимыми формами использования права на свободу слова и свободу выражения мнения», — пояснил Добрынин.

По его словам, поскольку речь идет об ответственности за нарушение территориальной целостности государства, закон может быть применен против представителей политических, общественных и других организаций, совершающих действия, направленные на отчуждение от России каких-либо территорий.

Он отметил, что форма государства, в том числе его территориальное устройство, может быть предметом политических дискуссий. Поэтому юристы опасаются, что любые высказывания относительно целесообразности нахождения в составе России или исторической оправданности вхождения в состав страны того или иного российского региона могут квалифицироваться как призывы к нарушению территориальной целостности.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Юрист заявил, что в существующем законодательстве есть ст. 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), которая предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Также в УК есть ст. 278, которой предусмотрена ответственность за действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции, и ст. 279, которая устанавливает ответственность за организацию вооруженного мятежа в этих целях.

«Если будет иметь место «мирное» отчуждение территории (например, по результатам проведения референдума), возможно применение проектируемой статьи 280.2 УК», — резюмировал Добрынин.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в беседе с РБК отметил, что пока информации о законопроекте мало. Однако в нем наблюдаются признаки противоречия с правом народов на самоопределение.

«С точки зрения международного законодательства существуют законные способы изменения принадлежности определенных территорий тому или иному государству», — пояснил Горбунов. В качестве примера он привел волеизъявление жителей Крыма, по итогам которого полуостров был принят в состав России в 2014 году.

«Получается, если законопроект будет принят, войти [в состав государства] без последствий будет по-прежнему можно, а выйти — уже нет», — предположил юрист. Он добавил, что исключить эти догадки поможет содержание новой нормы, когда оно будет опубликовано.

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Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что 8 июля в нижнюю палату парламента будет внесен первый пакет законопроектов для реализации поправок к Конституции.

В их числе будет проект документа о новой уголовной статье 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Она будет предусматривать тюремный срок до десяти лет за нарушение территориальной целостности страны, срок до четырех лет за публичные призывы к такому нарушению и штраф до 300 тыс. руб. за такие призывы в интернете.

В Кремле заявили, что пока не выработали определенной позиции по законопроекту. «Это новая парламентская инициатива. Она будет сначала обсуждаться в парламенте, а потом можно будет говорить о выработке какой-то позиции», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги: законопроект, экстремизм, Конституция, новости
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