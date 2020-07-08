Юристы назвали возможные проблемы статьи о нарушении целостности России

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Введение ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности, содержащееся в пакете законопроектов о реализации поправок к Конституции, может стать проблемой для журналистов, политологов, блогеров и простых пользователей Сети. Такое мнение высказал РБК управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин.

По его словам, введение ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности может быть неверно истолковано правоохранительными органами или судом.

«Практика применения законодательства о противодействии экстремизму показывает, что правоохранители не умеют или не хотят проводить различие между призывами к запрещенным действиям и допустимыми формами использования права на свободу слова и свободу выражения мнения», — пояснил Добрынин.

По его словам, поскольку речь идет об ответственности за нарушение территориальной целостности государства, закон может быть применен против представителей политических, общественных и других организаций, совершающих действия, направленные на отчуждение от России каких-либо территорий.

Он отметил, что форма государства, в том числе его территориальное устройство, может быть предметом политических дискуссий. Поэтому юристы опасаются, что любые высказывания относительно целесообразности нахождения в составе России или исторической оправданности вхождения в состав страны того или иного российского региона могут квалифицироваться как призывы к нарушению территориальной целостности.