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Против жителя Петербурга завели дело после постов о взрыве в Архангельске

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которого подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД.

23-летнего местного жителя задержали в квартире на улице Гороховой сотрудники Центра «Э». Полиция установила, что он размещал в социальной сети материалы, которые «по результатам экспертизы содержали признаки оправдания» терроризма. «Данные материалы были доступны для прочтения неограниченному кругу лиц», — отметили в главке.

Следственный комитет возбудил против петербуржца уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В квартире подозреваемого провели обыск, у него изъяли два ноутбука и мобильные телефоны, с которых осуществлялась публикация указанных материалов.

Кремль отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой
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Светлана Прокопьева

По данным Следственного комитета, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года мужчина размещал в одном из сообществ «ВКонтакте» материалы, оправдывающие теракт, совершенный в октябре 2018 года в здании управления ФСБ в Архангельской области. При этом, как отмечает СК, подозреваемый поддерживал «идеологию и практику терроризма», а также преследовал цель «побудить окружающих к осуществлению террористической деятельности». «В настоящее время ему предъявлено обвинение», — добавили в СК.

Как сообщает «Фонтанка», арестованного зовут Александр Меркулов. полиция пришла к нему с обысками 6 июля, а на следующий день Октябрьский районный суд отправил его под стражу до 5 сентября.

Кремль отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой
Политика
Светлана Прокопьева

6 июля Второй Западный окружной военный суд признал журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к штрафу в 500 тыс. руб. Суд усмотрел состав преступления в материалах Прокопьевой, зачитанных в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и на сайте издания «Псковская лента новостей», посвященных мотивам устроившего теракт в Архангельске подростка. Гособвинитель требовал для журналистки реальный срок. Сама Прокопьева на суде отрицала свою вину.

Теги: Санкт-Петербург, терроризм, арест
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Кремль отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой
Политика
Суд приговорил журналистку Прокопьеву за «оправдание терроризма»
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