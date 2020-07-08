Против жителя Петербурга завели дело после постов о взрыве в Архангельске

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которого подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД.

23-летнего местного жителя задержали в квартире на улице Гороховой сотрудники Центра «Э». Полиция установила, что он размещал в социальной сети материалы, которые «по результатам экспертизы содержали признаки оправдания» терроризма. «Данные материалы были доступны для прочтения неограниченному кругу лиц», — отметили в главке.

Следственный комитет возбудил против петербуржца уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В квартире подозреваемого провели обыск, у него изъяли два ноутбука и мобильные телефоны, с которых осуществлялась публикация указанных материалов.