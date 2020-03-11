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ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Видео поступило в распоряжение РБК.

На видео видны обыски у подозреваемых, показаны найденные у них брошюры «Программа Хизб ут-Тахрир», брошюры «Халифат», «Исламское государство» и «Исламская акыда как доктрина единобожия».

Четверых участников террористической организации задержали 11 марта в Крыму. При обысках, помимо пропагандистских материалов, у них нашли и изъяли электронные носители информации и средства связи.

Операцию по их задержанию провели сотрудники ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.

Правоохранительные органы считают, что задержанные распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали в ряды запрещенной организации крымских мусульман. Против задержанных завели уголовные дела.

Теги: ФСБ, Крым, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», террористическая группировка, видео
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