Правительство отозвало законопроект о нормах подарков для чиновников

Здание Государственной Думы РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал парламенту снять с рассмотрения законопроект об ограничениях на подарки чиновникам, который внес кабмин в 2018 году. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в системе обеспечения законодательной деятельности.

В решении комитета написано, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» рекомендуется снять с дальнейшего рассмотрения в Госдуме «в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы». Причины отзыва в документе не названы.

В системе также размещен документ правительства об отзыве законопроекта.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил РБК, что у законопроекта непростая история. По его словам, каждая законодательная инициатива, связанная с борьбой с коррупцией, должна быть тонко и достаточно ювелирно вписана в действующую законодательную модель. «Должна создаваться мощная превенция, условия для недопущения преступлений, должна быть выдавлена сама экономическая почва из-под ног тех лиц, которые только думают совершить коррупционные преступления», — сказал он.