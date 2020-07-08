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Политика ,  
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Правительство отозвало законопроект о нормах подарков для чиновников

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал парламенту снять с рассмотрения законопроект об ограничениях на подарки чиновникам, который внес кабмин в 2018 году. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в системе обеспечения законодательной деятельности.

В решении комитета написано, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» рекомендуется снять с дальнейшего рассмотрения в Госдуме «в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы». Причины отзыва в документе не названы.

В системе также размещен документ правительства об отзыве законопроекта.

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил РБК, что у законопроекта непростая история. По его словам, каждая законодательная инициатива, связанная с борьбой с коррупцией, должна быть тонко и достаточно ювелирно вписана в действующую законодательную модель. «Должна создаваться мощная превенция, условия для недопущения преступлений, должна быть выдавлена сама экономическая почва из-под ног тех лиц, которые только думают совершить коррупционные преступления», — сказал он.

По словам Выборного, положения вызвали неоднозначные мнения, по данной законодательной инициативе проводились широкие общественные обсуждения между госслужащими, бизнесом, представителями общественных и политических организаций. Он добавил, что в законопроекте присутствует чрезмерная детализация правил. «В правительстве заявили о необходимости доработки данного законопроекта», — добавил он.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Кабмин внес законопроект в парламент в декабре 2018 года. Цель инициативы заключалась в формировании единого подхода к установлению запретов и ограничений, связанных с получением чиновниками вознаграждений и подарков.

В настоящее время по действующему законодательству чиновники не могут получать подарки стоимостью более 3 тыс. руб.

Теги: Госдума, законопроект, Коррупция, новости
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