В Литве запретили трансляцию российского телеканала RT

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Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила на территории страны трансляцию российского телеканала RT. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

Причиной послужила связь телеканала с российским телеведущим и гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, который находится в санкционном списке Евросоюза, пояснил председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс.

«С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», — заявил Мартишюс. Он подчеркнул, что запрет связан не с какими-либо нарушениями, а вводится именно из-за санкций против Киселева.

В конце июня вещание семи программ RT — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV — остановили в Латвии. В Риге запрет также объяснили тем, что RT находится под контролем Киселева. Трансляция не возобновится до тех пор, пока российский телеведущий будет оставаться в европейских санкционных списках.