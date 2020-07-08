Путин и Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство России и Китая

Владимир Путин (Фото: Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе китайской стороны. Си Цзиньпин поздравил российского президента с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию, отметив их значение для укрепления российской государственности.

Лидеры дали высокую оценку стратегическому партнерству двух стран. «По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Россия и Китай намерены дальше наращивать экономическое сотрудничество, в том числе в развитии атомной отрасли, поставок углеводородов, авиастроении, инновациях.