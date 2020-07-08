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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль отреагировал на предложение Онищенко по ограничениям из-за COVID

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Решение о возвращении строгих ограничительных мер по коронавирусу в случае возникновения новой вспышки инфекции будет принимать оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе. Вы знаете, что только штаб уполномочен принимать решения», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к словам бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который заявил, что в случае второй волны коронавирусной инфекции власти не должны вводить строгие ограничительные меры.

Онищенко заявил о недопустимости запретов при второй волне коронавируса
Общество
Геннадий Онищенко

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Геннадий Онищенко накануне, 7 июля, заявил, что власти не должны возвращать ограничительные меры с самоизоляцией, при которых россияне не могли передвигаться и выходить на работу.

По его словам, до 30% населения на самоизоляции были на грани психологического срыва. Помимо этого из-за карантинных мер пожилые люди долгое время находились в замкнутых пространствах.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В начале апреля президент Владимир Путин передал дополнительные полномочия главам субъектов Федерации. Президент заявил в обращении к нации, что именно они будут решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе. По словам Путина, где-то нужны более жесткие меры, а где-то достаточно точечных решений. «Эти особенности надо учитывать», — отметил российский лидер.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, новости
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