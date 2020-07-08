Кремль отреагировал на предложение Онищенко по ограничениям из-за COVID

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Решение о возвращении строгих ограничительных мер по коронавирусу в случае возникновения новой вспышки инфекции будет принимать оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе. Вы знаете, что только штаб уполномочен принимать решения», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к словам бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который заявил, что в случае второй волны коронавирусной инфекции власти не должны вводить строгие ограничительные меры.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Геннадий Онищенко накануне, 7 июля, заявил, что власти не должны возвращать ограничительные меры с самоизоляцией, при которых россияне не могли передвигаться и выходить на работу.