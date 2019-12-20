Россия наложила вето на резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о продлении на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, Москва использовала свое право вето в 14-й раз с начала сирийского конфликта в 2011 году.

За проект выступили 13 стран, однако постпреды России и Китая использовали свое право вето, проголосовав «против».

Постпред России при ООН Василий Небензя перед голосованием по западному проекту резолюции пояснял, что Россия использует свое право вето. «Принимаемая из года в год резолюция устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014-го, когда впервые принималась резолюция 2165», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно проекту, предлагалось сохранить три пункта пропуска на границе с Ираком и Турцией. Через них ООН смогла бы доставлять гуманитарную помощь, не получая разрешения от Дамаска. Российская сторона считает, что нужно оставить только два КПП на границе с Турцией.