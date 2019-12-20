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Россия наложила вето на резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о продлении на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, Москва использовала свое право вето в 14-й раз с начала сирийского конфликта в 2011 году.

За проект выступили 13 стран, однако постпреды России и Китая использовали свое право вето, проголосовав «против».

Постпред России при ООН Василий Небензя перед голосованием по западному проекту резолюции пояснял, что Россия использует свое право вето. «Принимаемая из года в год резолюция устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014-го, когда впервые принималась резолюция 2165», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Согласно проекту, предлагалось сохранить три пункта пропуска на границе с Ираком и Турцией. Через них ООН смогла бы доставлять гуманитарную помощь, не получая разрешения от Дамаска. Российская сторона считает, что нужно оставить только два КПП на границе с Турцией.

В свою очередь Россия подготовила альтернативный проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Однако этот проект не набрал необходимых девяти голосов в Совбезе ООН. За него проголосовали только пять стран, против — шесть, воздержались четыре, сообщает «РИА Новости».

По словам Небензи, в проекте предполагалось оставить два трансграничных перехода из четырех: переходы Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на границе с Турцией. Кроме того, Россия предложила, чтобы действие режима доставки гумпомощи продлевалось бы на шесть месяцев, а не на год, как в предыдущие разы.

В декабре прошлого года Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, продлевающую существовавший механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию до 10 января 2020 года. Россия и Китай в ходе голосования воздержались. Как и проект резолюции в этом году, документ не подразумевал необходимости получения согласия официального Дамаска на доставку гуманитарных грузов.

Дамаск тогда осудил принятие резолюции. Представитель Сирии при Совбезе ООН Башар Джаафари заявил, что получение согласия правительства Сирии на доставку гумпомощи из-за границы — «базовый принцип, записанный в резолюции Генеральной ассамблеи».

Теги: Сирия, ООН
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