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В Санкт-Петербурге закрасили граффити к юбилею Бродского

Изображение появилось на заборе учебного заведения и было уничтожено по распоряжению завхоза школы
Фото: parishilton1992 / Instagram
Фото: parishilton1992 / Instagram

В Санкт-Петербурге закрасили граффити на заборе на улице Пестеля, на котором был изображен Иосиф Бродский, живший в доме напротив. Изображение появилось 24 мая, в день 80-летия со дня рождения поэта, а белой краской его закрасили утром 25 мая.

Видео с уничтожением картины, созданной участниками галереи «URBAN-фреска», опубликовали в Instagram. Информацию о том, что граффити было закрашено, «Фонтанке» подтвердил куратор музея Бродского Павел Котляр.

По данным издания, инициатором стала завхоз школы № 189, на заборе которой и появилось изображение. Свое решение она объяснила тем, что делать граффити на стенах образовательного учреждения нельзя. При этом она сослалась на соответствующее требование Государственной административно-технической инспекции.

В свою очередь, автор композиции Олег Лукьянов рассказал «Росбалту», что не знал о том, на каком именно заборе создает граффити. «Я не знал, что забор принадлежит школе, думал, он отдельно стоящий. Оказалось, что учебное заведение, и это очень некрасиво на самом деле», — сказал он.

Бродский жил в доме в Санкт-Петербурге до 1972 года. Из него будущего обладателя Нобелевской премии по литературе в 1964 году отправляли в ссылку в Архангельскую область. В 1972-м Бродский окончательно покинул свою квартиру. После лишения советского гражданства поэт эмигрировал в США. В 1996 году он умер в Нью-Йорке.

Автор: Артем Филипенок
Теги: граффити
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