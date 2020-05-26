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Власти Петербурга назвали условие для возвращения граффити с Бродским

Фото: olegmihalych / VK
Фото: olegmihalych / VK

Возвращение граффити с портретом Иосифа Бродского возможно в том случае, если художник Олег Лукьянов обратится за разрешением на его размещение в профильные комитеты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

«Для Олега Лукьянова эта позиция была озвучена еще в прошлом году, когда у него возникла подобная ситуация с переулком Радищева, где он первоначально размещал свои фрески. Если он хочет, чтобы его рисунки не стирали, нужно просто согласовывать проекты», — добавили в администрации.

По словам представителя администрации, Лукьянов не обращался за разрешением в профильные комитеты ни перед нанесением граффити с Бродским, ни после его уничтожения. «Для него ни одна дверь не была закрыта ни вчера, ни позавчера, ни год назад. Но ни одного звонка от Олега Лукьянова не поступило ни в районную, ни в городскую администрацию», — отметили в пресс-службе.

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Граффити с портретом Иосифа Бродского


В администрации района добавили, что разрешение на нанесение изображений можно получить в одном из двух профильных комитетов. В Комитет по градостроительству и архитектуре необходимо обратиться, чтобы нанести рисунок на фасад жилого дома. Если здание представляет собой историческую ценность, согласовывать рисунки нужно в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. «Конечно, проще выйти и анонимно нарисовать, но есть порядок, нужно согласовывать такие вещи», — добавили в пресс-службе.

24 мая, в день рождения Иосифа Бродского, в Санкт-Петербурге на заборе школы появилось граффити с изображением поэта. На следующий день оно было уничтожено по распоряжению школьного завхоза. Автор рисунка Олег Лукьянов отметил, что во время нанесения граффити он не знал о том, что забор является территорией образовательного учреждения.

Теги: новости РБК, граффити, Иосиф Бродский, Санкт-Петербург
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