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Технологии и медиа ,  
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В ВКС России назвали срок поставок ЗРС С-500 «Прометей» в войска

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей» в российскую армию могут начаться в ближайшие годы. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» генерал-майор Сергей Бабаков.

«На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется поступление С-500 «Прометей», — сказал он.

По словам Бабакова, основная задача комплекса С-500 заключается в уничтожении баллистических ракет средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет при необходимости. Кроме того, он способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — добавил Бабаков.

По его словам, это дает основания говорить об уникальности системы и отсутствии ее аналогов в мире.

В Минобороны опровергли сообщения об испытании С-500 «Прометей» в Сирии
Политика

В мае замминистра Минобороны Алексей Криворучко в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил, что первые поставки ЗРК С-500 в Вооруженные силы России могут начаться 2021 году.

С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный перехватить баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.

Теги: С-500, ВКС России
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