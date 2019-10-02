В Минобороны опровергли сообщения об испытании С-500 «Прометей» в Сирии

Испытания С-500 в Сирии не проводились, поскольку в этом нет никакой необходимости — подходящих целей для этой системы в стране нет. Об этом заявили в Минобороны, пишут «Известия».

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — объяснили в военном ведомстве.

«Известия» ранее сообщали о том, что С-500, еще не принятые на вооружение, проходили испытания на авиабазе Хмеймим в Сирии. По версии экспертов, опрошенных газетой, военные могли испытывать способность комплексов нормально функционировать в сложных климатических условиях.