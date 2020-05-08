В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году. Об этом сообщил замминистра Минобороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона».

«Завершение государственных испытаний и передача системы вооруженным силам запланирована в 2021 году», — сказал Криворучко. (цитата по «РИА Новости»). По его словам, серийная поставка систем начнется в 2025 году. Сейчас ЗРК проходят предварительные испытания, уточнил Криворучко.

В феврале Криворучко говорил, что ЗРК С-500 будет готов к поставке в войска в 2020 году. Тогда он отмечал, что войска ПВО-ПРО уже провели часть испытаний комплекса в 2019 году.

С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный перехватить баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.