В Москве зафиксировали высокий уровень ультрафиолетового излучения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уровень ультрафиолетового излучения находится на отметке 6–7 условных единиц и вызван малооблачностью и сухим воздухом, пришедшим с территории Казахстана, уточнил синоптик.

«Это говорит о том, что в полуденные часы нужно быть предельно аккуратными москвичам. Если индекс УФИ, например, превышает 8 единиц, то из дома вообще не рекомендуется выходить», — сказал Вильфанд.

По его словам, в такую погоду следует использовать солнцезащитный крем, головные уборы и солнцезащитные очки.