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Госдума одобрила проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ предусматривает штрафы до 150 тыс. руб. для госслужащих.

В настоящее время, согласно статье 5.61 КоАП РФ, ответственность за оскорбления для государственных и муниципальных служащих не предусмотрена. Однако «в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан», с их стороны, сказано в проекте закона.

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Документ, в частности, предлагает дополнить понятие оскорбления как «унижения чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме» словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». При этом оскорбительные действия могут касаться не только одного человека, но и группы.

Публичным будет считаться оскорбление, нанесенное как во время публичного выступления или через СМИ, так и в Сети. Кроме того, предлагается увеличить штрафы. Так, за публичное оскорбление, в том числе через интернет, граждан предлагается штрафовать на 5–10 тыс. руб. вместо 3–5 тыс. руб. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере 50–100 тыс. руб. вместо 30–50 тыс. руб., для юридических лиц — 200–700 тыс. руб. вместо 100–500 тыс. руб.

Ужесточить ответственность для чиновников за хамство в январе предложил президент России Владимир Путин.

Теги: Госдума, чиновники, штрафы
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