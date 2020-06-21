Путин счел неприличным для чиновников «выпячивать» свое благосостояние

Чиновники должны помнить, что сотни тысяч россиян живут очень скромно, а работа и жизнь людей на государственных должностях проходят «в стеклянной комнате», считает Путин. При этом он призвал их воздержаться от показного аскетизма

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Представители органов власти не должны выставлять напоказ свое благосостояние, считает президент Владимир Путин. Такое мнение он выразил в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам президента, чиновники должны «понимать, где они живут», и исходить из того, что «сотни тысяч людей в стране живут очень скромно». «И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — убежден он.

В то же время Путин призвал воздержаться от показного аскетизма и отметил, что такое поведение не должно быть примером для подражания.

По словам главы государства, работа и жизнь людей на государственных должностях проходят фактически «в стеклянной комнате». «И это дает возможности увеличить эффективность работы на антикоррупционном направлении. Так оно и происходит», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).