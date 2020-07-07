Путин напомнил Акимову о важности почты в период эпидемии и на войне

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почта должна работать всегда, вне зависимости от обстоятельств, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с главой «Почты России» Максимом Акимовым, сообщается на сайте Кремля.

«Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени», — сказал Путин.

Президент также поинтересовался, как сейчас работает почта.

В ответ Акимов заявил, что в условиях эпидемии COVID-19 «Почта России» не прекращала работу «ни на минуту», не сокращала рабочие места и продолжала исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи.

Также он cсообщил, что выручка компании растет и вернулось к позиции 2019 года.