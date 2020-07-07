ФСБ показала видео задержания обвиненного в госизмене советника Рогозина

Видео: ФСБ России

Видео

Пресс-служба ФСБ распространила видеозапись задержания советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.

На кадрах видно, как одетого в костюм мужчину во дворе жилого дома задерживают сотрудники в штатском. После этого Сафронова обыскивают около микроавтобуса — в кадр попадает его удостоверение сотрудника «Роскосмоса».

Затем Сафронова сажают в микроавтобус мужчины в бейсболках с надписью ФСБ. На последних кадрах его заводят в здание и ведут по коридору.

Советника Дмитрия Рогозина и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве.