ФСБ показала видео задержания обвиненного в госизмене советника Рогозина
Пресс-служба ФСБ распространила видеозапись задержания советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.
На кадрах видно, как одетого в костюм мужчину во дворе жилого дома задерживают сотрудники в штатском. После этого Сафронова обыскивают около микроавтобуса — в кадр попадает его удостоверение сотрудника «Роскосмоса».
Затем Сафронова сажают в микроавтобус мужчины в бейсболках с надписью ФСБ. На последних кадрах его заводят в здание и ведут по коридору.
Советника Дмитрия Рогозина и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве.