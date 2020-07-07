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В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел около 2 часов ночи по московскому времени в городе Павлово в 65 км от Нижнего Новгорода. В МЧС отметили, что обстоятельства ДТП уточняются, среди погибших детей нет.

По данным ТАСС, легковой автомобиль Honda врезался в стоящий грузовик Volvo. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки — девушки 19–20 лет. Сейчас личности погибших уточняются.

Как уточняет со ссылкой на МВД по Нижегородской области местный портал NN.ru, за рулем автомобиля Honda также была девушка.

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Фото: msk_today / VK

5 июля на севере Москвы произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей. Как сообщал столичный департамент транспорта, водитель Toyota стал задыхаться от астмы и врезался в припаркованные машины. В результате инцидента на проспекте Мира пострадали два человека.

Теги: ДТП, Нижегородская область, жертвы
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