В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Фото: МЧС РФ

В результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел около 2 часов ночи по московскому времени в городе Павлово в 65 км от Нижнего Новгорода. В МЧС отметили, что обстоятельства ДТП уточняются, среди погибших детей нет.

По данным ТАСС, легковой автомобиль Honda врезался в стоящий грузовик Volvo. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки — девушки 19–20 лет. Сейчас личности погибших уточняются.

Как уточняет со ссылкой на МВД по Нижегородской области местный портал NN.ru, за рулем автомобиля Honda также была девушка.