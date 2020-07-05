В дептрансе Москвы назвали возможную причину ДТП с шестью машинами

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Крупное ДТП с шестью автомобилями на проспекте Мира в Москве произошло из-за приступа астмы у водителя, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Авария произошла близ дома 97. По предварительным данным, водитель Toyota стал задыхаться от астмы, из-за чего потерял сознание и въехал в другие машины. Все шесть автомобилей получили повреждения. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Москве. По факту ДТП проводится проверка.

4 июля в результате ДТП на 60-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) пострадали четыре человека. Там столкнулись «Газель» и Mercedes Sprinter. Все пострадавшие находились в «Газели». Водитель последней пытался уйти от столкновения с другой машиной, но допустил опрокидывание транспортного средства, и «Газель» столкнулась с Mercedes.