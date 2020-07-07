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Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук, передает «РИА Новости».

Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня. По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад.

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины. У них было покраснении кожи в месте инъекции, у некоторых возникла головная боль, повысилась температура, начались боли в суставах и першение в горле.

Однако степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому медицинского вмешательства не потребовалось. Все реакции были купированы в течение суток.

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«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — отметила Смолярчук.

При хорошем самочувствии добровольцев выпишут 15 и 20 июля.

Эксперт добавила, что вакцина создана путем биотехнологического процесса, поэтому она не может вызвать заболевание: в организм человека не вводится сам вирус ни в живом, ни в инактивированном состоянии.

В России также тестируют вакцину от коронавируса, созданную в НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. Ее клинические испытания начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. В Минобороны России рассказали, что спустя две недели после введения препарата испытатели-добровольцы чувствовали себя хорошо.
 

Теги: коронавирус, вакцинация
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