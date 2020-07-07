Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук, передает «РИА Новости».

Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня. По словам Смолярчук, первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, а вторая — чуть больше двух недель назад.

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины. У них было покраснении кожи в месте инъекции, у некоторых возникла головная боль, повысилась температура, начались боли в суставах и першение в горле.

Однако степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому медицинского вмешательства не потребовалось. Все реакции были купированы в течение суток.