Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление постпреда Китая.

Чжан Цзюнь отметил, что присоединение Китая к МДТО — это еще один важный шаг в русле активного участия КНР в глобальном контроле над торговлей оружием для обеспечения международной и региональной стабильности.

Постпред Китая обратил внимание на то, что одним из источников проблем в мире стала односторонность. Не называя прямо США, Чжан Цзюнь заявил, что отдельная страна выходит из соглашений о контроле над вооружениями и международных договоров, отказывается от участия в деятельности международных организаций, а также совершает «акты односторонней политики и запугивания».

«Это внесло огромную неопределенность в глобальный стратегический баланс и стабильность и серьезно подорвало совместные усилия всех стран по решению глобальных проблем», — заключил он.