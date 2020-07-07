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Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление постпреда Китая.

Чжан Цзюнь отметил, что присоединение Китая к МДТО — это еще один важный шаг в русле активного участия КНР в глобальном контроле над торговлей оружием для обеспечения международной и региональной стабильности.

Постпред Китая обратил внимание на то, что одним из источников проблем в мире стала односторонность. Не называя прямо США, Чжан Цзюнь заявил, что отдельная страна выходит из соглашений о контроле над вооружениями и международных договоров, отказывается от участия в деятельности международных организаций, а также совершает «акты односторонней политики и запугивания».

«Это внесло огромную неопределенность в глобальный стратегический баланс и стабильность и серьезно подорвало совместные усилия всех стран по решению глобальных проблем», — заключил он.

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Договор о торговле оружием действует с 24 декабря 2014 года. Китай стал 107-м государством, присоединившимся к нему.

МДТО регулирует оборот боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных пусковых установок, стрелкового оружия и легких вооружений.

США подписали договор во время президентства Барака Обамы, но не ратифицировали его. В апреле 2019 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из этого соглашения.

Теги: Китай, ООН, торговля оружием
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