Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Американский лидер попросит сенат остановить процесс ратификации этого договора. США подписали документ во времена президентства Барака Обамы. Трамп считает, что соглашение «плохое, неправильное» и нарушает права американцев

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает Reuters.

«В ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о том, что Америка отвергает этот договор», — заявил он в ходе своего выступления в Индианаполисе.

Он назвал выход США из договора «еще одним историческим шагом», который защитит права американцев. Само соглашение, которое перед уходом со своего поста отправил на ратификацию в сенат Барак Обама, Трамп назвал «плохим, неправильным договором».

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. Россия договор не ратифицировала, она наряду с 22 государствами от голосования воздержалась. США договор подписали во время президентства Барака Обамы, но не ратифицировали. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.

Соглашение регулирует оборот боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных пусковых установок, стрелкового оружия и легких вооружений.